Гарет Саутгейт рассказал о позитивных моментах в матче Англии с Италией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от матча Лиги наций с Италией. Встреча закончилась победой итальянцев со счётом 1:0.
«Большие отрезки матча мы проводили очень хорошо. Но мы не смогли избежать ошибок во время решающего момента с голом. У нас были моменты, шансы, чтобы довести дело до конца в финальной трети поля, но качество было несоответствующим.
Понятно, что всех волнует результат. Но, как мне кажется, сегодня было много позитивных моментов. Хорошая индивидуальная игра. Лично я считаю, что наше выступление сегодня было шагом в правильном направлении. Я полностью понимаю реакцию, учитывая результат», — сказал Саутгейт в эфире Channel 4.
Из-за этого поражения Англия лишилась шансов сохранить прописку в Лиге А. Подопечные Гарета Саутгейта набрали лишь два очка в пяти турах.
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