Защитник «Торпедо» Шапич: очень хочу, чтобы Сербия и Россия провели товарищеский матч

Сербский центральный защитник «Торпедо» Стефан Шапич рассказал о том, что был бы рад увидеть товарищеский матч с участием сборных России и Сербии.
«Хочется ли мне, чтобы Сербия и Россия провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге или Москве? Да, я бы сильно этого хотел. А почему нет? Обязательно бы посетил этот матч в качестве зрителя», – приводит слова Шапича Sport24.
25-летний футболист стал игроком «Торпедо» 8 сентября. Большую часть карьеры Шапич провёл в «Чукаричках». За эту команду Шапич принял участие в 137 матчах, забил 11 мячей и отдал две голевые передачи. В составе «Торпедо» Стефан вышел на замену в концовке игры с «Уралом», а уже в следующем матче, в рамках 10-го тура РПЛ с московским ЦСКА, он появился в стартовом составе и на 33-й минуте забил победный для своей команды гол.
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