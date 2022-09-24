Видеообзор победы сборной Италии в матче Лиги наций с Англией

На стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия) состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Лиги А группы 3. Сборная Италии на своём поле принимала национальную команду Англии. Финальный свисток Хесуса Хиль Мансано зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.
Единственный гол на 68-й минуте с передачи защитника Леонардо Бонуччи забил нападающий итальянской сборной Джакомо Распадори.
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Сборная Италии набрала восемь очков и поднялась в турнирной таблице группы 3 на второе место. Англия с двумя очками за тур до окончания группового этапа вылетела из Лиги А в Лигу B.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Его ассистенты — Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Резервный судья — Исидро Диас де Мера Эскудерос.
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