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Друг Малкома: летом были предложения от клубов АПЛ, но он отказался уходить из «Зенита»

Друг Малкома: летом были предложения от клубов АПЛ, но он отказался уходить из «Зенита»
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Лоран Лопес Де Матос, друг нападающего «Зенита» Малкома, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов английской Премьер-лиги.

«Мы друзья. Познакомились семь лет назад в «Бордо». Так получилось, что он только перешёл во французский клуб, а я вскоре ушёл. Успели познакомиться, вот так и дружим с тех пор. Малком мне во многом помогает. Благодаря ему в настоящее время нахожусь в России, Малком позвал меня в гости, а сейчас ещё играю за медиакоманду «Козлы». Я был у Малкома дома, мы много разговаривали, он в восторге от вашей страны.

Ему безумно нравится Россия! Он подписал новый контракт с «Зенитом» и счастлив, хочет отработать его до 2027 года. У него были предложения от других клубов летом, но он всем отказал и решил остаться в Санкт-Петербурге. У него были предложения от трёх клубов АПЛ. Он всё-таки лучший футболист в России. Его хотели видеть у себя «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Эти три клуба», — цитирует друга Малкома «РБ Спорт».

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