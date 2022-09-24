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Веретенников поделился ожиданиями от матча «Рубина» с «Шинником»

Веретенников поделился ожиданиями от матча «Рубина» с «Шинником»
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Тренер «Рубина» Олег Веретенников поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Мелбет Первой лиги с «Шинником». Он отметил, что предстоит битва со сложным соперником.

«Хорошая, добротная команда. Несмотря на то что они только в этом году вернулись из Второй лиги, достаточно обученная. Есть в этой команде и свои лидеры в каждой линии. В обороне это Осипов, в атаке – Кулишев, который ещё совсем недавно играл в Премьер-Лиге, и Грузнов.

С главным тренером Вадимом Евсеевым знакомы. Мы пересекались на поле и за его пределами. Достаточно амбициозный тренер, который раньше ставил оборонительный футбол, а сейчас его команда играет в симбиоз обороны и атаки. Интересная команда «Шинник», — цитирует Веретенникова пресс-служба «Рубина».

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