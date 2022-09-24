«Ювентус» следит за ситуацией с Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzeta dello Sport. По данным источника, итальянский клуб следит за ситуацией испанца.
Его контракт с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. Мадридцы не планируют продлевать соглашение.
«Ювентус» заинтересован возможностью бесплатного подписания футболиста. Но на него будут претендовать и другие клубы.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может сделать досрочное предложение Асенсио уже в январе. «Реал» попробует в этом же месяце продать Асенсио, чтобы выручить за него какие-то деньги.
Ранее мадридцы предлагали Асенсио продлить контракт на четыре года с зарплатой в € 5 млн за сезон «чистыми» (после уплаты налогов). Однако Марко отклонил этот вариант. Немаловажно, что недавно Асенсио сменил агента. Ранее его интересы представлял Орасио Гаджиоли, а теперь – Жорже Мендеш.
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