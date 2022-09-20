Вингер «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Барселону»

Испанский вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.



По информации издания, сине-гранатовые пристально следят за ситуацией с контрактом испанского игрока. Его соглашение с клубом из Мадрида заканчивается в конце текущего сезона, нового контрактного соглашения ему пока не предлагали. Сообщается также, что его агент в хороших отношениях с каталонским клубом.



Ранее мадридцы предлагали Асенсио продлить контракт на четыре года с зарплатой в € 5 млн за сезон «чистыми» после уплаты налогов. Однако Марко отклонил этот вариант. Немаловажно, что недавно Асенсио сменил агента. Ранее его интересы представлял Орасио Гаджиоли, а теперь – Жорже Мендеш.