В «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность продления контракта с де Хеа на сезон

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность активации опции продления контракта 31-летнего голкипера Давида де Хеа на один сезон до 2024 года, сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт. По его данным, пока итоговое решение не принято.
Утверждается, что в «МЮ» также рассматривают возможность поиска долгосрочной замены испанскому вратарю. На эту роль может быть выбран голкипер сборной Англии и «Эвертона» Джордан Пикфорд.
Де Хеа перешел в английскую команду из мадридского «Атлетико» в 2011 году. С тех пор испанский вратарь принял участие в 495 матчах, в которых пропустил 538 мячей и 168 раз сыграл «на ноль». Контракт между сторонами истекает летом 2023 года, но может быть автоматически продлён ещё на год.
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