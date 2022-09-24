Тренер вратарей сборной России объяснил, почему Сафонов сыграл весь матч с Киргизией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Киргизией (2:1). Также он ответил на вопрос, почему все 90 минут отыграл голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.



«Матч получился очень непростым. Конечно, хотели дать сыграть всем вратарям, посмотреть на них. Но в то же время матч хоть и товарищеский, но болельщики давно не видели сборную, так что результат тоже был важен.



Мы вчера уже обговаривали этот вариант. Трое не сыграли бы точно. Думали выпустить кого-то из ребят на замену. Но после первого тайма решили этого не делать», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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