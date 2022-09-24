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Северная Ирландия одержала волевую победу над Косовом благодаря голу на 90+3-й минуте

Северная Ирландия одержала волевую победу над Косовом благодаря голу на 90+3-й минуте
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Сегодня, 24 сентября, на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте проходил матч 5-го тура Лиги наций УЕФА группы 2 Лиги С. Встречались сборные Северной Ирландии и Косова. Финальный свисток Гленна Нюберга зафиксировал победу домашней команды — 2:1.

Счёт в матче был открыт на 58-й минуте: отличился нападающий сборной Косова Ведат Мурики с передачи Доната Рудани. Сборная Северной Ирландии сравняла счёт на 82-й минуте: точным ударом отметился форвард Гэвин Уит. Победу домашней команде принёс Джош Мадженнис, откликнувшийся на передачу всё того же Уита.

Сборная Косова набрала семь очков и занимает в турнирной таблице группы 2 второе место. Северная Ирландия (3) — третья. Также в группе с ними выступают Греция (12) и Кипр (2). Они также проведут свой матч сегодня, но их встреча начнётся в 21:45 мск.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2. 5-й тур
24 сентября 2022, суббота. 19:00 МСК
Северная Ирландия
Окончен
2 : 1
Косово
0:1 Мурики – 58'   1:1 Уит – 82'   2:1 Мадженнис – 90+3'
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