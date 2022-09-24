Экс-президент «Локомотива» Наумов: сборная России совсем сыровата и не готова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с командой Киргизии. Встреча закончилась со счётом 2:1.



«Сборная России приехала в очень сильно обновлённом составе. Как раз по этой причине и играли разными составами каждый из таймов. Чувствовалось, что есть большая несыгранность. Одни сыграли удачно, другие — нет. Но всё это ожидаемо. Команда пока совсем сыровата и не готова.



Я вживую смотрел матч — специально прилетел в Киргизию, где жил с ребятами. Видел, как они работали и готовились к матчу. Как сыграли, так сыграли. Не думаю, что это лучший матч, но это лишь первая игра с таким составом. Нужно налаживать связи и игру — и всё получится. Каждый из наших игроков посильнее киргизских, но в целом наша команда пока не сложилась», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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