Видеообзор матча сборных России и Киргизии в Бишкеке
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24 сентября в Бишкеке (Киргизия) состоялся товарищеский матч сборных Киргизии и России. Встреча получилась боевой и закончилась победой гостей со счётом 2:1. Более того, подопечным Валерия Карпина по ходу матча пришлось отыгрываться.
Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу России принёс Даниил Уткин.
Сборная России провела первый матч с ноября 2021 года. Тогда российская команда выступала в квалификации ЧМ-2022.
Права на видео принадлежат «Матч ТВ». Видео можно посмотреть на YouTube-канале.
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