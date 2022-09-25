Луис Энрике: Швейцария мешала нам играть в свой футбол

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Швейцарии со счётом 1:2 в матче Лиги наций УЕФА.

«Проигрывать всегда больно, это позор. Швейцария физически очень сильна, она мешала нам играть в свой футбол. Эксперты говорили, что победить Швейцарию легко, и все увидели, что это не так. В первом тайме мы были не так сильны, как в следующем. Это худший первый тайм в моей карьере в качестве главного тренера, я не помню матча с таким количеством технического брака. Это поражение вообще ни к чему не обязывает перед чемпионатом мира. Всегда лучше попасть на чемпионат мира после победы, но я полностью верю в команду.

Во втором тайме мы начали лучше, сравняли счёт, но почти сразу пропустили с углового. Футбол не перестаёт преподносить сюрпризы. Сегодня нам было очень тяжело, но всё зависит от нас. Мы будем продолжать работать в том же духе, стараясь стать лучше во всех аспектах. Мне нравится вера команды, это то, что я сказал им в перерыве. Главная игра состоится в Португалии, и мы постараемся победить», — цитирует слова Энрике Mundo Deportivo.

Лига наций. Испания — Швейцария. 1:2, автогол Эрика Гарсии

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