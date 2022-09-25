Разбивший Криштиану нос вратарь: Португалия – это не только Роналду

Вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги наций с португальцами (0:4).



«Очень сложно говорить после такого тяжёлого поражения. Мы разочарованы. Наша команда не играла так же хорошо, как в июне. Сегодня нашей работы на поле оказалось недостаточно. Сейчас у нас есть четыре дня на подготовку к заключительному матчу Лиги наций, который проведём во вторник.



Португалия – это не только Роналду. У них потрясающая команда с фантастическими игроками в составе. Было очень сложно. Они здорово играли, ждали своего шанса. И они сегодня дважды забили в пустые ворота», – приводит слова Вацлика официальный сайт УЕФА.



В первом тайме в центре штрафной Вацлик шёл выбивать кулаком верховой мяч и разбил нос Криштиану Роналду. Врачам сборной Португалии не сразу удалось остановить кровотечение капитана. Некоторое время Роналду отыграл с пластырем, а затем снял его.

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