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Разбивший Криштиану нос вратарь: Португалия – это не только Роналду

Разбивший Криштиану нос вратарь: Португалия – это не только Роналду
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Вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги наций с португальцами (0:4).

«Очень сложно говорить после такого тяжёлого поражения. Мы разочарованы. Наша команда не играла так же хорошо, как в июне. Сегодня нашей работы на поле оказалось недостаточно. Сейчас у нас есть четыре дня на подготовку к заключительному матчу Лиги наций, который проведём во вторник.

Португалия – это не только Роналду. У них потрясающая команда с фантастическими игроками в составе. Было очень сложно. Они здорово играли, ждали своего шанса. И они сегодня дважды забили в пустые ворота», – приводит слова Вацлика официальный сайт УЕФА.

В первом тайме в центре штрафной Вацлик шёл выбивать кулаком верховой мяч и разбил нос Криштиану Роналду. Врачам сборной Португалии не сразу удалось остановить кровотечение капитана. Некоторое время Роналду отыграл с пластырем, а затем снял его.

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