У Роналду проблемы и в сборной. Легенде разбили лицо, а ещё он «привёз» пенальти

Перед 5-м туром Лиги наций Португалию отделял один балл от Испании, которая набрала восемь очков и возглавила группу 2 в Лиге А. 9 июня Португалия обыграла Чехию в 3-м туре со счётом 2:0: Жоау Канселу и Гонсалу Гедеш забили по голу, а Криштиану Роналду не заработал ни одного результативного действия. Сегодня, 24 сентября, Португалия отправилась в Прагу, где набрала три очка в матче с Чехией. А вот Роналду опять провалил игру.
– Уже на девятой минуте матча Криштиану мог забивать, но против него грубо сыграл Якуб Брабец, который порвал ему гетру. Роналду не понравилось поведение защитника, он обратился к судье, дескать, тот не увидел нарушение правил. Но бесполезно.
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– Через три минуты форвард «Манчестер Юнайтед» снова оказался на газоне. Томаш Вацлик, тянувшись к мячу, разбил лицо капитану сборной Португалии. Криштиану понадобилась медицинская помощь, так как всё лицо у него было в крови. Форвард пришёл в себя и продолжил матч.
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– В середине первого тайма Роналду получил шикарную возможность забить, но не попал даже по мячу. Бруну Фернандеш тонко отпасовал к 11-метровой отметке, но Криштиану не подстроился под удар с ходу.
Португалия при этом выиграла первый тайм без Роналду. На 33-й минуте Диогу Дало ударом в касание направил мяч между ног вратаря после передачи Рафаэла Леау.
Затем, перед самым перерывом, Бруно Фернандеш забил второй.
А вот сразу после перерыва Португалия сняла вопрос о победителе матча, забив третий гол. Диогу Дало отправил мяч в сетку дальним ударом. Для правого защитника это первые два гола за национальную команду, хотя он провёл за неё только шестой матч.
Чехия же ничего не показала во втором тайме, а Диогу Жота в итоге забил четвёртый мяч гостей. Здесь уже ассист на счету Криштиану.
0:4 – победа Португалии, которая вышла на первое место в группе. В параллельном матче Испания проиграла дома Швейцарии 1:2.
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