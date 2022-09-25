Премьер Великобритании стала фигуранткой скандала, потратив часть бюджета в шопе «Норвича»

Лиз Трасс, являющаяся Премьер-министром Великобритании и известная фанатка английского «Норвич-Сити», стала фигуранткой скандала, сообщает Daily Mail.

Генеральный прокурор Эмили Торнберри направила письмо в Министерство иностранных дел Великобритании по его расходам, которые с сентября 2021 по июль 2022 выросли на 45%. В настоящее время ведомство возглавляет нынешний премьер.

Торнберри публично обратилась к представительнице министерства. В обращении она отметила, что у неё вызывает вопросы количество расходов на элитное частное питание, оздоровительные и косметические процедуры, большое количество британского вина и предметов интерьера, а также £ 1841, потраченный в фан-шопе «Норвича».

Утверждается, что премьер-министр Лиз Трасс потратила указанные £ 1841 стерлингов в клубном магазине «Норвич-Сити», когда возглавляла министерство иностранных дел. Данные денежные средства являются частью госбюджета.

Отметим, что своё обращение генпрокурор страны опубликовала в «твиттере», так как на первоначальный запрос с просьбой об отчёте представители МИД Великобритании не ответили.

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