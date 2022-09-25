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Баринов рассказал о разговоре футболистов сборной России перед началом матча с Киргизией

Баринов рассказал о разговоре футболистов сборной России перед началом матча с Киргизией
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал, что обсуждали игроки перед матчей со сборной Киргизии.

«Что говорили перед матчем? Что все должны отдаваться на сто процентов, чтобы не было такого, что вот Киргизия… Вы сами видели, какой неуступчивый был первый тайм — они больше контролировали игру», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Россия и Киргизия играли вчера, 24 сентября на стадионе в Бишкеке. Волевую победу со счётом 2:1 добыли подопечные Валерия Карпина. Забитыми мячами в составе российской сборной отметились Александр Соболев (реализовал пенальти) и Даниил Уткин в концовке встречи. У Киргизии забил Алимардон Шукуров.

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