Драматичные развязки на последних минутах — в видеообзоре двух матчей Лиги наций

Вчера, 24 сентября, состоялся ряд матчей Лиги наций УЕФА. Судьба некоторых из них была решена на последних секундах игры
Так, первая драматичная развязка произошла в матче Израиля и Албании. Хозяева спокойно лидировали в счёте весь второй тайм, однако албанцы восстановили статус-кво на 88-й минуте. Тем не менее, израильтяне не сдались, и на 90+2-й минуте всё-таки вырвали победу.
Израиль вырвал победу над Албанией на 92-й минуте в Лиге наций
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Второй матч получился ещё более драматичным. Северная Ирландия по ходу матча проигрывала сборной Косово со счётом 0:1. Но в концовке игры ирландцы вырвали победу — они забивали голы на 82-й и 90+3-й минутах.
Северная Ирландия победила Косово благодаря голу на 93-й минуте
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