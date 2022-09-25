Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Круговой рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Киргизией

Данил Круговой рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Киргизией
Комментарии

Защитник «Зенита» и сборной России Данил Круговой прокомментировал результат товарищеского матча национальной командой Киргизии (2:1).

«От себя ждали большего. Слава богу, что собрались и спустя столько времени сыграли с Киргизией. Тяжёлая игра, тяжёлое поле. Понятно, это не оправдание, все были в одинаковых условиях.

Согласен, что должны были уверенно выйти и создавать больше моментов, чтобы сзади был ноль. Но так не получилось. Может, где-то тактически неправильно играли, где-то не добежали то, что требует Валерий Георгиевич», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России провела свой первый матч с ноября 2021 года. Тогда российская команда выступала в квалификации ЧМ-2022.

Зачем себе врать? Сборная России в будущем — это нынешняя Киргизия Зачем себе врать? Сборная России в будущем — это нынешняя Киргизия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022