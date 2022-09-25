Данил Круговой рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Киргизией
Поделиться
Защитник «Зенита» и сборной России Данил Круговой прокомментировал результат товарищеского матча национальной командой Киргизии (2:1).
«От себя ждали большего. Слава богу, что собрались и спустя столько времени сыграли с Киргизией. Тяжёлая игра, тяжёлое поле. Понятно, это не оправдание, все были в одинаковых условиях.
Согласен, что должны были уверенно выйти и создавать больше моментов, чтобы сзади был ноль. Но так не получилось. Может, где-то тактически неправильно играли, где-то не добежали то, что требует Валерий Георгиевич», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сборная России провела свой первый матч с ноября 2021 года. Тогда российская команда выступала в квалификации ЧМ-2022.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
14:33
-
14:21
-
14:15
-
14:12
-
13:45
-
13:35
-
13:22
-
13:14
-
13:10
-
12:55
-
12:55
-
12:38
-
12:32
-
12:25
-
12:19
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:39
-
11:36
-
11:31
-
11:08
-
11:05
-
10:47
-
10:37
-
10:34
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:48
-
09:33
-
09:30
-
08:45
-
08:19
Партнерский контент