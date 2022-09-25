Данил Круговой рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Киргизией

Защитник «Зенита» и сборной России Данил Круговой прокомментировал результат товарищеского матча национальной командой Киргизии (2:1).

«От себя ждали большего. Слава богу, что собрались и спустя столько времени сыграли с Киргизией. Тяжёлая игра, тяжёлое поле. Понятно, это не оправдание, все были в одинаковых условиях.



Согласен, что должны были уверенно выйти и создавать больше моментов, чтобы сзади был ноль. Но так не получилось. Может, где-то тактически неправильно играли, где-то не добежали то, что требует Валерий Георгиевич», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России провела свой первый матч с ноября 2021 года. Тогда российская команда выступала в квалификации ЧМ-2022.