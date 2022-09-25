ЦСКА объявил о смене владельца клуба

Новым владельцем московского ЦСКА стала компания «Баланс Эссет Менеджмент», выкупившая 77,63% акций клуба у государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

«Мы благодарны ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надёжный и мощный партнёр позволил клубу обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста. Мы вместе с ВЭБ.РФ продолжим развивать важные социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни.



Также мы рады приветствовать нашего нового партнёра — «Баланс Эссет Менеджмент». Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба. Отметим, что спортивное направление деятельности при этом остаётся без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера.



Уверены, что партнёрство с «Баланс Эссет Менеджмент» поможет нам решать самые амбициозные задачи», — сказано в заявлении ЦСКА на официальном сайте.

Заболотный: без фанатов ЦСКА ВЭБ-Арена превратилась в театр. Видеоролик: