ЦСКА объявил о смене владельца клуба

Новым владельцем московского ЦСКА стала компания «Баланс Эссет Менеджмент», выкупившая 77,63% акций клуба у государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
«Мы благодарны ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надёжный и мощный партнёр позволил клубу обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста. Мы вместе с ВЭБ.РФ продолжим развивать важные социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни.
Также мы рады приветствовать нашего нового партнёра — «Баланс Эссет Менеджмент». Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба. Отметим, что спортивное направление деятельности при этом остаётся без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера.
Уверены, что партнёрство с «Баланс Эссет Менеджмент» поможет нам решать самые амбициозные задачи», — сказано в заявлении ЦСКА на официальном сайте.
Заболотный: без фанатов ЦСКА ВЭБ-Арена превратилась в театр. Видеоролик:
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