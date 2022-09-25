Флик: игры со сборной Англии всегда особенные

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящей игре с командой Англии на стадионе «Уэмбли», которая пройдёт в рамках 6-го тура Лиги наций УЕФА.

«Чего нам не хватило в первом тайме прошлой игры, так это решительности. Я чувствовал, что все были не уверены в своих действиях. Мы хотим видеть, что игроки верят в себя и получают удовольствие от игры. Условия идеальные, это отличный стадион [«Уэмбли»], и у нас есть всё необходимое для победы.

Игры со сборной Англии всегда особенные. Нам есть что наверстать после пятничной игры с Венгрией, и мы хотим показать это завтра на поле», — цитирует слова Флика Bayern&Germany.

Сборная Германии уступила Венгрии в Лиге наций:

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