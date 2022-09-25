ФИФА заплатит «Барселоне» за травму Рональда Араухо

«Барселона» получит компенсацию от ФИФА за травму защитника Рональда Араухо, которую он получил в матче за сборную Уругвая. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Компенсация установлена в рамках программы по защите клубов и действующая директива действует до 31 декабря 2022 года.

«Футболисты находятся под контролем, когда находятся по вызову соответствующей ассоциации ФИФА в официальных международных матчах своей национальной сборной, включая все игры, тренировки, поездки и время, проведённое вдали от клуба. Защита клуба начинается в тот момент, когда футболист начинает путь от своего дома или адреса клуба в расположение сборной и заканчивается в полночь того дня, когда он начал возвращение домой или через 48 часов после отъезда из национальной сборной, включая путь обратно, в зависимости от того, что наступит раньше», — cказано в программе.

Программа распространяется на футболистов, получивших травму в своих национальных сборных. Восстановление от травмы должно превышать 28 дней.

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