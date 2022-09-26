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Полузащитник «Реала» Вальверде мог оказаться в «Арсенале»

Полузащитник «Реала» Вальверде мог оказаться в «Арсенале»
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде мог перейти в лондонский «Арсенал» до своего трансфера в стан сливочных. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на AS.

Будучи футболистом уругвайского клуба «Пеньяроль», Вальверде привлёк внимание бывшего наставника «канониров» Арсена Венгера, который загорелся идеей видеть юношу в лондонском клубе. 17-летнего игрока даже привели на тренировку, где он провёл время с основной командой, однако с предложением англичане решили повременить.

Потом Вальверде блестяще выступил на молодёжном турнире Южной Америки, где хавбек забил семь голов, чем привлёк внимание скаутов «Реала». «Арсенал» предложил за юношу чуть более € 3 млн, но «сливочные» к тому моменту уже вели переговоры по уругвайскому таланту, который предпочёл перебраться в Испанию. В составе «Реала» Вальверде дважды становился чемпионом страны и один раз побеждал в Лиге чемпионов.

Гол Вальверде в ворота «Атлетико» М:

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