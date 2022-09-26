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Червиченко: назначение англичанина Эшуорта в «Спартак» — плевок в лицо всем россиянам

Червиченко: назначение англичанина Эшуорта в «Спартак» — плевок в лицо всем россиянам
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора московской команды.

«Сложно сказать, какими доводами руководствуются хозяева и руководители «Спартака». Не понимаю, кому вообще это пришло в голову.

Считаю, что назначение англичанина Эшуорта — это жирный плевок в лицо всем россиянам. Мне кажется, такое назначение говорит о том, что ещё многие пожалеют об уходе Федуна. Это позор, особенно в нынешней ситуации. Прямой вызов обществу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах Эшуорт даже был исполняющим обязанности главного тренера команды вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина.

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