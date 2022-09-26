«Бавария» не интересуется Душаном Влаховичем
Поделиться
Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в подписании нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» не собирается продавать Влаховича клубам английской Премьер-лиги (АПЛ).
22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года за € 81,6 млн. За новую команду нападающий забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 29 матчах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
В нынешнем сезоне «Ювентус» набрал 10 очков в семи матчах итальянской Серии А и занимает в турнирной таблице восьмое место.
Как футболист может загубить карьеру? Видеоролик:
Новость по теме«Ювентус» не продаст Душана Влаховича клубам АПЛ
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
15:38
-
15:34
-
15:27
-
15:22
-
15:16
-
15:14
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:21
-
14:06
-
14:00
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:32
-
13:32
-
13:27
-
13:24
-
13:16
-
13:06
-
13:00
-
12:58
-
12:43
-
12:35
-
12:27
-
12:23
-
12:19
-
12:06
-
12:04
Партнерский контент