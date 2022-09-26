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«Бавария» не интересуется Душаном Влаховичем

«Бавария» не интересуется Душаном Влаховичем
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Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в подписании нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» не собирается продавать Влаховича клубам английской Премьер-лиги (АПЛ).

22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года за € 81,6 млн. За новую команду нападающий забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 29 матчах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне «Ювентус» набрал 10 очков в семи матчах итальянской Серии А и занимает в турнирной таблице восьмое место.

Как футболист может загубить карьеру? Видеоролик:

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