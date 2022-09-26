Мостовой — о Карпине: любой спортивный человек сейчас может руководить сборной
Поделиться
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
«В европейских футбольных странах нет такого прецедента, чтобы тренер работал и в клубе, и в сборной — это вообще несопоставимо. Приведу один пример. Перед чемпионатом мира — 2018 в сборной Испании узнали, что Лопетеги подписал контракт с клубом — через два часа его убрали. Просто потому, что это неприемлемо.
Здесь мы снова выступаем единоличниками. В огромной стране такое неприемлемо. Что касается продления, то мы сейчас нигде не участвуем. Любой спортивный человек сейчас может руководить сборной», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
15:38
-
15:34
-
15:27
-
15:22
-
15:16
-
15:14
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:21
-
14:06
-
14:00
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:32
-
13:32
-
13:27
-
13:24
-
13:16
-
13:06
-
13:00
-
12:58
-
12:43
-
12:35
-
12:27
-
12:23
-
12:19
-
12:06
-
12:04
Партнерский контент