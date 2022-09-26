«Сидеть должны за более серьёзные преступления». Нигматуллин — о деле Ларина

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о судебном деле бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина.
«С большим сожалением и сопереживанием слежу за всем происходящим. Если говорить о профессиональной деятельности «Чертаново», то академия была в тройке лучших в стране, если не лучшей. Академия реально давала российскому футбола высококлассных игроков: целые «Крылья Советов» сейчас состоят из воспитанников. Одним из творцов этого чуда был Ларин.
Я так понимаю, что какое-то нарушение было. Надеюсь, что реального срока не будет. Надо учитывать полезность этого человека, который может принести здесь большую пользу в такой непростой момент. Сидеть должны за более серьёзные преступления», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 сентября 2022
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