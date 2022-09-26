Экс-директор «Чертаново» Ларин сообщил, что суд перенёс оглашение приговора на 27 сентября

Оглашение приговора бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину перенесено на 27 сентября, 9:00. Изначально планировалось, что приговор будет оглашён сегодня, 26 сентября.

«Оглашение приговора перенесли на 27 сентября — начнётся в 9:00», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».

Ларин занимал пост генерального директора академии «Чертаново» и работал в клубе на протяжении 13 лет. На данный момент «Чертаново» выступает во Второй лиге России.