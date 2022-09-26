Паредес — о Мбаппе: не могу говорить о тех, с кем у меня не было отношений
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Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, перешедший на правах аренды в «Ювентус», не стал отвечать но вопрос о нападающем парижского клуба Килиане Мбаппе.
«Я не из тех, кто будет говорить о Мбаппе. Я не могу говорить о тех, с кем у меня не было отношений», — приводит слова Паредеса ESPN AR.
Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Паредеса в туринский «Ювентус» на правах аренды 31 августа. Арендное соглашение аргентинского футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023. Леандро Паредес является воспитанником «Боки Хуниорс». Также аргентинский полузащитник выступал за «Кьево», «Рому», «Эмполи» и санкт-петербургский «Зенит». В январе 2019 года Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 40 млн.
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