Манчини — о целях Италии в Лиге наций: пока трудно говорить, нужно пережить декабрь

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Венгрией (2:0) в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА, благодаря чему команда сумел стать победителем Группы 3 и выйти в плей-офф турнира, но не смог высказаться о дальнейших целях в соревновании.

«Мы очень хорошо выступали на протяжении 70 минут, но мне совсем не понравились последние 20. В конце мы потеряли контроль над ходом встречи: нас прижали, мы не могли выйти со своей половины поля. Большую часть этих последних минут нужно пересмотреть.

Важно было выйти в «Финал четырех », во второй раз, но игра (как она есть) остаётся. Всё равно неприятно [из-за непопадания на ЧМ-2022], но я не буду на этом зацикливаться, потому что ребята смогли стать победителями такой сложной группы. Нам нужно продолжать работать.

Нам нужно пережить декабрь. До тех пор трудно говорить о чем-то ещё», — цитирует слова Манчини журналист Джанлука Ди Марцио.

Италия обыграла Венгрию и вышла в плей-офф Лиги наций УЕФА

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.