Кларк рассказал о вирусе в сборной Шотландии перед матчем с Украиной в Лиге наций
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о ситуации в команде накануне матча шестого тура Лиги наций со сборной Украины.
«У нас в лагере какой-то вирус, просто болезнь. Дайкс и Адамс не очень хорошо себя чувствовали этим утром, но они полетят с нами. Так что нам есть о чём беспокоиться. Да, у нас есть проблемы перед этим матчем, но мы готовы отправиться туда и сделать свою работу», — приводит слова Кларка Edinburgh News.
Матч заключительного тура Лиги наций между сборными Украины и Шотландии состоится 27 сентября.
Сборная Шотландии после пяти туров возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив 12 очков, начало матча – 21:45 мск. Национальная команда Украины занимает второе место, набрав 10 очков.
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