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Журналисты бойкотировали пресс-конференцию тренера сборной Армении после игры с Украиной

Журналисты бойкотировали пресс-конференцию тренера сборной Армении после игры с Украиной
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Журналисты бойкотировали пресс-конференцию главного тренера сборной Армении Хоакина Капарроса и потребовали его отставки после разгромного поражения команды в матче пятого тура Лиги наций со сборной Украины, сообщает News.am. Встреча прошла в Ереване и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Для сборной Армении это поражение стало четвёртым подряд в Лиге наций. Единственную победу в своей группе Армения одержала четвёртого июня, одержал победу над национальной командой Ирландии со счётом 1:0.

После пяти туров сборная Армении занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, записав в свой актив 3 очка.

В заключительном матче группы сборная Армении встретится с национальной командой Ирландии. Матч состоится 27 сентября.

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