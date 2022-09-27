«ПСЖ» зимой попытается подписать Шкриньяра за € 30 млн

Французский «Пари Сен-Жермен» не оставляет попыток заполучить центрального защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб не может договориться с футболистом о продлении истекающего контракта. Договор защитника с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Парижане ещё летом рассматривали возможность приобретения словака, так как главный тренер Кристоф Галтье неоднократно сетовал на нехватку игроков в защитной линии. Однако в летнее трансферное окно клубы не сумели согласовать переход футболиста, камнем преткновения стала запрошенная «Интером» сумма компенсации.

Учитывая, что зимой до истечения контракта Шкриньяра останется полгода, данный факт может существенно снизить сумму его трансфера. Источник сообщает, что переход защитника в «ПСЖ» может обойтись французскому гранду в сумму около € 30 млн.

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