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«ПСЖ» готов в январе заплатить € 15 млн за Рабьо, его контракт истекает летом 2023 года

«ПСЖ» готов в январе заплатить € 15 млн за Рабьо, его контракт истекает летом 2023 года
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«ПСЖ» заинтересован в возвращении полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, чей контракт с итальянской командой истекает в конце нынешнего сезона. Парижане готовы предложить за футболиста сборной Франции в январе € 15 млн. Об этом сообщает TEAMTalk.

По сведениям источника, трансфер 27-летнего футболиста в «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом сорвался из-за высоких требований Рабьо. То же самое сейчас происходит и в «Ювентусе», поэтому клуб не сможет продлить с ним контракт, истекающий в 2023-м. Рабьо может вернуться в «ПСЖ», где выступал с 2010 по 2019 год.

В нынешнем сезоне Рабьо в четырёх матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов провёл на поле 325 минут, не отметившись результативными действиями.

Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса. Видеоролик:

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