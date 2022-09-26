«ПСЖ» готов в январе заплатить € 15 млн за Рабьо, его контракт истекает летом 2023 года

«ПСЖ» заинтересован в возвращении полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, чей контракт с итальянской командой истекает в конце нынешнего сезона. Парижане готовы предложить за футболиста сборной Франции в январе € 15 млн. Об этом сообщает TEAMTalk.

По сведениям источника, трансфер 27-летнего футболиста в «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом сорвался из-за высоких требований Рабьо. То же самое сейчас происходит и в «Ювентусе», поэтому клуб не сможет продлить с ним контракт, истекающий в 2023-м. Рабьо может вернуться в «ПСЖ», где выступал с 2010 по 2019 год.



В нынешнем сезоне Рабьо в четырёх матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов провёл на поле 325 минут, не отметившись результативными действиями.

Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса. Видеоролик: