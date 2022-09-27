Кака: с появлением Лиги наций мы больше не можем играть матчи c топ-командами Европы

Бывший бразильский футболист Кака прокомментировал тот факт, что сборные из Южной Америки не могут выиграть чемпионат мира с 2002 года.
«Выиграет ли Аргентина или Бразилия грядущий чемпионат мира? Надеюсь, но европейский футбол сейчас очень хорошего уровня. У нас также есть недостаток, заключающийся в том, что с появлением Лиги наций мы больше не можем играть товарищеские матчи с топ-командами Европы, и это делает нас менее конкурентоспособными, ведь в Южной Америке Бразилия выигрывает почти каждый матч.
Данный факт усложняет развитие национальной команды, хотя это правда, что обе команды, и Бразилия, и Аргентина, очень хорошо выступают на чемпионате мира и имеют отличных игроков.
Мне очень нравится нынешняя команда Аргентины, они очень зрелые и имеют хорошего тренера. Одним словом, и у Бразилии, и у Аргентины есть большие шансы выиграть этот чемпионат мира», — приводит слова Кака Marca.
Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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