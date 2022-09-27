Корниленко: если Коваленко продолжит играть так, как сейчас, им заинтересуются топ-клубы

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос, не поспешил ли клуб с продажей полузащитника Александра Коваленко в «Сочи».

«Коваленко максимально сконцентрирован на футболе, на тренировочном процессе, подготовке к играм. Я поздравил его с вызовом в сборную. Он хорошо справляется с тем, что с ним происходит. Профессионально. Когда в январе он приехал к нам с группой молодых игроков, было понятно, что потенциально это футболист первой пятёрки клубов нашего чемпионата. Коваленко уже тогда выделялся. Саша решил продолжить карьеру в этом клубе («Сочи». — Прим. «Чемпионата»), но сейчас он максимально сосредоточен на выступлении за «Крылья Советов» и работает очень профессионально. Я уверен, если Коваленко продолжит выступать так, как сейчас, им заинтересуются и топ-клубы», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

19-летний Коваленко перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в феврале 2022 года. 25 июля стало известно о его переходе в «Сочи», однако текущий сезон полузащитник проведёт на правах аренды в самарском клубе.



В товарищеском матче с Кыргызстаном (2:1) Коваленко дебютировал за сборную России, проведя на поле 45 минут.

Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь: