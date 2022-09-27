Корниленко: если Коваленко продолжит играть так, как сейчас, им заинтересуются топ-клубы

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос, не поспешил ли клуб с продажей полузащитника Александра Коваленко в «Сочи».
«Коваленко максимально сконцентрирован на футболе, на тренировочном процессе, подготовке к играм. Я поздравил его с вызовом в сборную. Он хорошо справляется с тем, что с ним происходит. Профессионально. Когда в январе он приехал к нам с группой молодых игроков, было понятно, что потенциально это футболист первой пятёрки клубов нашего чемпионата. Коваленко уже тогда выделялся. Саша решил продолжить карьеру в этом клубе («Сочи». — Прим. «Чемпионата»), но сейчас он максимально сосредоточен на выступлении за «Крылья Советов» и работает очень профессионально. Я уверен, если Коваленко продолжит выступать так, как сейчас, им заинтересуются и топ-клубы», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
19-летний Коваленко перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в феврале 2022 года. 25 июля стало известно о его переходе в «Сочи», однако текущий сезон полузащитник проведёт на правах аренды в самарском клубе.
В товарищеском матче с Кыргызстаном (2:1) Коваленко дебютировал за сборную России, проведя на поле 45 минут.
Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь:
- 27 сентября 2022
-
10:44
-
10:35
-
10:35
-
10:31
-
10:23
-
10:15
-
09:40
-
09:39
-
09:09
-
09:00
-
08:58
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:20
-
07:09
-
06:48
-
06:46
-
06:29
-
06:25
-
06:10
-
06:02
-
05:53
-
05:28
-
04:55
-
04:50
-
04:46
-
04:31
-
04:18
-
04:01
-
03:55
-
03:34
-
03:29
-
03:13