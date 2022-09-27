Корниленко высказался о новости, что Бейл отказался разрывать контракт ради «Штутгарта»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о нежелании нидерландского защитника Гленна Бейла разрывать контракт с самарской командой ради перехода в другой клуб.

— Правда, что Бейл отказался бесплатно уходить в «Штутгарт»?

— С Гленом у нас хорошие отношения, честные, правдивые. На него был спрос. Когда иностранцам разрешили приостанавливать контракты, мы много раз с ним обсуждали, как он всю эту ситуацию видит. Бейл заверил, что с уважением относится к нашему клубу, региону и так поступать не намерен. Мы ему благодарны за позицию. Он с уважением относится к нам, а мы — к нему.



Ему всё нравится в «Крыльях» — и тот футбол, в который мы играем, и отношения внутри коллектива и болельщиков, и чемпионат в целом. Здесь он прогрессирует. Бейл довольно быстро подучил русский язык, и проблем с общением у него нет. А так ребята у нас молодые, английский на разговорном уровне знают, — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь: