Корниленко: на месте Захаряна я бы уже учил английский

Бывший нападающий «Блэкпула» Сергей Корниленко дал совет полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, которым интересуется «Челси».

«В сложившейся ситуации даже трансфер Захаряна, одного из лучших футболистов России, оказалось тяжело осуществить. Я знаю, что и на наших игроков был спрос со стороны зарубежных клубов. Но официальных запросов в клуб не приходило. Пока всё на уровне слухов и разговоров.



Захарян и Англия? Я за футбол, а такое предложение может быть раз в жизни. Для развития его карьеры это, конечно, шаг вперёд. На месте Захаряна я бы уже учил английский язык», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь: