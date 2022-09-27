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Корниленко: на месте Захаряна я бы уже учил английский

Корниленко: на месте Захаряна я бы уже учил английский
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Бывший нападающий «Блэкпула» Сергей Корниленко дал совет полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, которым интересуется «Челси».

«В сложившейся ситуации даже трансфер Захаряна, одного из лучших футболистов России, оказалось тяжело осуществить. Я знаю, что и на наших игроков был спрос со стороны зарубежных клубов. Но официальных запросов в клуб не приходило. Пока всё на уровне слухов и разговоров.

Захарян и Англия? Я за футбол, а такое предложение может быть раз в жизни. Для развития его карьеры это, конечно, шаг вперёд. На месте Захаряна я бы уже учил английский язык», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь:

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