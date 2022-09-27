Корниленко высказался о проблеме Fan ID в России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о введении в России карты болельщика (Fan ID).

«Футбол — в первую очередь для болельщиков. Нам сильно не хватает их на играх. И я понимаю их позицию», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Для посещения матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с сезона-2022/2023 требуется карта болельщика. Сейчас она необходима для посещения игр на «Екатеринбург Арене», стадионе «Нижний Новгород», «Ростов Арене», «Солидарность Арене» в Самаре и стадионе «Фишт» в Сочи. С декабря 2022 года карта болельщика потребуется для посещения любого матча чемпионата России на любом стадионе страны.

Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь: