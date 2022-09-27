Месси откажется от возвращения в «Барселону», если там будет Пике
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси планирует покинуть «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Марк Марба. По его данным, аргентинец не хочет остаться в парижском клубе, когда у него истечёт контракт.
Месси готов вернуться в «Барселону», но всё будет зависеть от ситуации. По данным источника, Месси отклонит предложение «Барселоны», если за команду будет выступать защитник Жерар Пике.
Отношения Месси и Пике в последние годы сильно испортились. Как утверждали испанские СМИ, они даже не разговаривали друг с другом в последний сезон Лео в команде.
Таким образом, будущее Месси будет зависеть от ситуации Пике. Ранее уже сообщалось, что Пике может перебраться в «Атлетико».
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