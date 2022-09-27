Каррагер: Магуайру нужно бороться и защитить свою репутацию
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о капитане «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре. Его в очередной раз раскритиковали после того, как сборная Англии сыграла вничью с Германией (3:3) в Лиге наций. В этой встрече Магуайр не избежал результативных ошибок.
«Магуайру нужно бороться и защитить свою репутацию. Такие моменты бывают в карьере. Наш спорт очень жестокий, когда кто-то почувствует кровь, будь-то фанаты, тренеры или игроки, они добьют тебя.
Критика его игры в матче с Германией справедлива. Саутгейт должен убедиться, что Магуайр готов к игре на чемпионате мира, что у него нет проблем с психологией», — цитирует Каррагера The Telegraph.
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