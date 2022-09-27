Португалия — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 6-го тура Лиги наций между Испанией и Португалией. Команды будут играть на стадионе «Мунисипаль» в Браге (Португалия). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



Команды выступают в группе A2. В ней лидирует сборная Португалии. В пяти матчах турнира команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков. Испанская национальная команда занимает второе место в квартете. Команда Луиса Энрике набрала восемь очков. Ниже располагаются команды Швейцарии (6) и Чехии (4) соответственно.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.



Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.