Моура: мы живём в эпоху Неймара. На чемпионате мира он поведёт сборную за собой

Бразильский полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура высказался о результативности своего соотечественника, нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
«Сейчас мы находимся в эпохе Неймара, он в фантастической форме. Он повзрослел и научился справляться с давлением. Он один из величайших футболистов в истории. Нет сомнений, что он поведёт вперёд сборную Бразилии на чемпионате мира», – цитирует Моуру Ouest France.
За последний месяц лета Неймар забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Бразилец выбран лучшим игроком Лиги 1 в августе по итогам голосования болельщиков. Напомним, «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. У подопечных Кристофа Галтье в активе 22 набранных очка после восьми проведённых встреч.
Неймар картинно упал в штрафной площади соперника
- 27 сентября 2022
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