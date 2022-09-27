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Моура: мы живём в эпоху Неймара. На чемпионате мира он поведёт сборную за собой

Моура: мы живём в эпоху Неймара. На чемпионате мира он поведёт сборную за собой
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Бразильский полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура высказался о результативности своего соотечественника, нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Сейчас мы находимся в эпохе Неймара, он в фантастической форме. Он повзрослел и научился справляться с давлением. Он один из величайших футболистов в истории. Нет сомнений, что он поведёт вперёд сборную Бразилии на чемпионате мира», – цитирует Моуру Ouest France.

За последний месяц лета Неймар забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Бразилец выбран лучшим игроком Лиги 1 в августе по итогам голосования болельщиков. Напомним, «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. У подопечных Кристофа Галтье в активе 22 набранных очка после восьми проведённых встреч.

Неймар картинно упал в штрафной площади соперника

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