Цорн: помимо Давидса, мы рассматриваем вариант с приглашением ещё одного специалиста

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал назначение Фадлу Давидса на позицию помощника главного тренера железнодорожников.

«Любому главному тренеру нужны помощники, чтобы реализовать своё видение футбола, поэтому по желанию Йозефа мы пригласили Фадлу, который заступил на должность ассистента главного тренера.



Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам. Также, помимо Фадлу, в данный момент мы рассматриваем вариант с приглашением ещё одного русскоязычного специалиста в помощники Йозефа для расширения компетенций и усиления тренерского штаба», — цитирует Цорна пресс-служба клуба.