Неймар забил за Бразилию 75 голов, до повторения рекорда Пеле ему осталось 2 мяча
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар забил 75 голов за национальную команду. Он отличился в товарищеском матче с Тунисом, в котором команда Тете одержала победу со счётом 4:1.
Форвард реализовал пенальти на 29-й минуте игры с африканской сборной. Этот гол стал 75-м для Неймара. Рекордсмен бразильцев Пеле забил за команду 77 мячей. Ранее Неймар заявил, что надеется побить рекорд Пеле.
За последний месяц лета Неймар забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Бразилец выбран лучшим игроком Лиги 1 в августе по итогам голосования болельщиков. Напомним, «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. У подопечных Кристофа Галтье в активе 22 набранных очка после восьми проведённых встреч.
Новость по темеНеймар: надеюсь, смогу побить рекорд Пеле по голам за сборную
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