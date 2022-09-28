Пять болельщиков выбежали на поле в матче «Ливерпуля» и «Эвертона» в женской Суперлиге

Во время матча женской Суперлиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Эвертон», на поле выбежали пять болельщиков. Встреча проходила на стадионе «Энфилд».



На стадионе присутствовали 27 574 болельщика. Преимущественно на трибунах собрались семьи с детьми и юные болельщики.



Стюарды довольно быстро смогли остановить людей, выбежавших на поле. Один из стюардов и вовсе применил регбийный приём, чтобы остановить забег. О причинах поведения болельщиков, нарушивших правила, пока ничего неизвестно. Они не выкрикивали ничего, а лишь побежали по газону, где их и встретили сотрудники стадиона. Пока не сообщается, болельщиками какой из команд они были.