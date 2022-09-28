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Стал известен основной кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси

Стал известен основной кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси
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На тренерском мостике сборной Беларуси могут произойти изменения – 61-летний местный специалист Георгий Кондратьев может лишиться должности главного тренера из-за неудовлетворительных результатов. Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на Telegram-канал «Ухо».

Согласно информации источника, основным кандидатом в случае увольнения Кондратьева является 46-летний местный специалист Вадим Скрипченко, известный в России по работе на посту главного тренера екатеринбургского «Урала», самарских «Крыльев Советов» и махачкалинского «Анжи». В настоящее время он возглавляет «Минск».

Отметим, что сборная Беларуси под руководством Кондратьева трижды сыграла вничью и трижды уступила на групповом этапе Лиги наций УЕФА в дивизионе C, где её соперниками были Словакия, Азербайджан и Казахстан. В результате они заняли последнее место в квартете и опустились в низший дивизион – D.

Беларусь упустила победу над Словакией в матче Лиги наций.

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