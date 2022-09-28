«Мы хорошо смотрелись». Главный тренер сборной Португалии Сантуш – о поражении от Испании

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги наций со сборной Испании. Португальцы уступили испанцам со счётом 0:1.
«Команда очень организованно играла в первом тайме. Мы хорошо смотрелись, несмотря на то, что испанцы больше владели мячом. Но мы должны были больше комбинировать с мячом, чтобы растягивать соперника, и создавать больше давления. В первом тайме мы создали пару моментов, в то время как Испания не создала ничего», – приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.
Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков. Ниже расположились команды Швейцарии (9) и Чехии (4) соответственно.
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