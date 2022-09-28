Ценник Хвичи Кварацхелии вырос до € 35 млн на Transfermarkt

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия демонстрирует потрясающую игру на старте сезона-2022/2023. В связи с этим его рыночная стоимость на интернет-портале Transfermarkt была увеличена с € 15 млн до € 35 млн.

С момента перехода в «Наполи» Хвича успел сыграть за итальянскую команду девять матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Также Каварцхелия здорово проявляет себя в составе сборной Грузии – по итогам группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023 Хвича занимает третье место в списке лучших бомбардиров. Он забил пять голов и уступает по этому показателю только Эрлингу Холанду и Александру Митровичу, на счету которых по шесть мячей.

Напомним, Кварацхелия — воспитанник тбилисского «Динамо». Также он играл за «Рустави», а с февраля 2019 по март 2022 года выступал в России за «Локомотив» и казанский «Рубин». Позже на несколько месяцев он перебрался в «Динамо» (Батуми), из которого и перешёл в «Наполи».