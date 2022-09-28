Хвича разрывает и за Грузию! Обошёл Модрича, Роналду и даже Мбаппе – и стал лучшим

Снова забил в Лиге наций и отстал в гонке бомбардиров только от Холанда и Митровича.

Совсем недавно Хвича Кварацхелия был звездой Российской Премьер-Лиги. За 22 тура прошлого сезона полузащитник «Рубина» лидировал по удачным обводкам с показателем в 52% (149 из 284) и удерживал клуб на 11-м месте в турнирной таблице. Уход грузинского футболиста в «Динамо Батуми» предопределил крах казанцев. Они растеряли всё преимущество по очкам над преследователями и напрямую вылетели в Первую лигу. А хавбек отбегал на родине 11 матчей, забил восемь голов и отдал два ассиста. Талант Кварацхелии заметили в «Наполи», с которым был заключен пятилетний контракт.

После эффектного посвящения у многих оставались вопросы – сможет ли 21-летний хавбек быстро адаптироваться в топ-чемпионате. Результаты Кварацхелии просто поражают. За семь туров Серии А у полузащитника четыре гола и две результативные передачи. Причём он забивал не только скромным «Вероне» (5:2) и «Монце» (4:0), но и отгрузил победный мяч в ворота «Лацио» (2:1). Благодаря результативности грузинского игрока «Наполи» лидирует в чемпионате. В Лиге чемпионов Хвича поучаствовал в разгроме над «Ливерпулем» (4:1), оформив ассист. Талантом футболиста восхищаются и болельщики, и комментаторы. Зрители русскоязычных трансляций совершенно точно запомнили новое прозвище игрока – «Кварадона» [слияние фамилий Кварацхелии и Марадоны, который также выступал за «Наполи»].

Кварацхелия действительно стал лидером «Наполи», что подтверждает и всеобщее признание. Сначала его выбрали лучшим игроком месяца по версии ассоциации футболистов Италии (AIC). А затем такую же награду Хвиче вручили и от Серии А. Полузащитник установил рекорд результативности за «Наполи» после четырёх игр, а затем отметился уникальным достижением в Лиге чемпионов. Он нанёс восемь ударов по воротам в матче 2-го тура группового этапа с «Рейнджерс» (3:0). Это рекорд в нынешнем сезоне. Отдельно после игры с «Ливерпулем» Хвичу отметили в УЕФА. В социальных сетях пресс-служба организации опубликовала фотографию игрока с подписью: «Кварацхелия – особенный».

Кварадона не только солирует в «Наполи», но и тащит сборную Грузии в Лиге наций. 26 сентября национальная команда провела последний матч групповой стадии – с Гибралтаром (2:1). 16 очков позволили занять первое место и квалифицироваться в Лигу B. А Кварацхелия вновь зажёг. Забитый с пенальти мяч в ворота Гибралтара стал пятым в нынешнем розыгрыше при трёх ассистах. В гонке бомбардиров его опережают только нападающие сборной Норвегии Эрлинг Холанд и сборной Сербии Александр Митрович (по шесть голов). А по системе «гол+пас» Хвича с 8 (5+3) очками делит первое место с форвардом сборной Косова Ведатом Мурики. Получается, стал лучшим (ну или одним из лучших) и обошёл таких монстров, как Модрич, Роналду и Мбаппе!

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Кварацхелия в 21 год разрывает Европу и подаёт большие надежды. А впереди вторая часть сезона, которая даст возможность закрепить первые большие успехи и, возможно, выйти на ещё более крутой уровень…